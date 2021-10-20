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20 октября 2021, 13:46 81

На Харьковщине разоблачили "бизнесменов", которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации

20 октября 2021, 13:46 81
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Фото: из открытых источников
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В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая наладила "бизнес" по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результаты ПЦР-тестов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фальшивых сертификатов", - рассказали детали в полиции.

Ежемесячный заработок дельцов достигал 4 миллионов гривен.

В итоге фигуранты "наработали" себе на 4 статьи Уголовного кодекса, семеро из них (включая организатора) задержаны.

Напомним, ранее на Киевщине Служба безопасности Украины заблокировала онлайн-ресурсы, которые сбывали поддельные тесты на коронавирус.

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