На Харьковщине разоблачили "бизнесменов", которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации
В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая наладила "бизнес" по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результаты ПЦР-тестов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фальшивых сертификатов", - рассказали детали в полиции.
Ежемесячный заработок дельцов достигал 4 миллионов гривен.
В итоге фигуранты "наработали" себе на 4 статьи Уголовного кодекса, семеро из них (включая организатора) задержаны.
Напомним, ранее на Киевщине Служба безопасности Украины заблокировала онлайн-ресурсы, которые сбывали поддельные тесты на коронавирус.