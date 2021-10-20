11:13  20 октября
Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья
13:33  20 октября
В Житомире ночью горел колледж, пострадали студенты
15:15  20 октября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2021, 12:16 15

СБУ разоблачила группировку, которая под видом "сотрудников Интерпола" завозила в Украину нелегалов

20 октября 2021, 12:16 15
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили группировку, которая наладила канал нелегальной миграции иностранцев. Кроме того, дельцы занимались подделкой и продажей фальшивых иностранных валют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, 32-летний уроженец Одесской области вместе с сообщниками контактировал с участниками международных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов.

Кроме того, дельцы использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов производства изъяли:

  • поддельные удостоверения работников Интерпола;
  • ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;
  • банковские карты и наличные в иностранной валюте;
  • документы по приглашению иностранцев;
  • патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты уголовного производства задержаны. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила жителя Хмельницкой области на создании схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Стоимость такой услуги с одного человека составляла $5 тысяч.

СБУ деньги задержание миграция нелегалы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua