СБУ разоблачила группировку, которая под видом "сотрудников Интерпола" завозила в Украину нелегалов

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили группировку, которая наладила канал нелегальной миграции иностранцев. Кроме того, дельцы занимались подделкой и продажей фальшивых иностранных валют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, 32-летний уроженец Одесской области вместе с сообщниками контактировал с участниками международных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов.

Кроме того, дельцы использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов производства изъяли:

поддельные удостоверения работников Интерпола;

ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;

банковские карты и наличные в иностранной валюте;

документы по приглашению иностранцев;

патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты уголовного производства задержаны. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила жителя Хмельницкой области на создании схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Стоимость такой услуги с одного человека составляла $5 тысяч.