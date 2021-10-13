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13 октября 2021, 11:58 298

"Ситуация ухудшается": Мэр Львова заявил, что в городе введут новые карантинные ограничения

13 октября 2021, 11:58 298
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Фото из открытых источников
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Во Львове введут новые карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Как пишет RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Телеграмм.

"Ситуация хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - говорится в заметке в Telegram-канале Садового.

Мэр отметил, что во Львове увеличивается количество госпитализаций пациентов с COVID-19. В областной детской больнице находятся 36 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с 18 октября ужесточают карантин. Школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции.

карантин Львов Андрей Садовый

 
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