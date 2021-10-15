На Киевщине местный житель "заминировал" отделение полиции и суд

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В Броварах местный житель сообщил о заминировании местного управления полиции и суда. Взрывоопасных предметов не было обнаружено

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

Отмечается, что на спецлинию полиции "102" позвонил 49-летний житель села Лукаші Барышевской территориальной общины и сообщил, что якобы заминировал отделения полиции № 1 Броварского районного управления полиции и суд.

На месте происшествия работали работники наряда реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группа Броварского районного управления полиции.

Во время осмотра помещения взрывчатых или других подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и причины его поступка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает заключение на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что в октябре в Киеве "заминировали" унивеситет Драгоманова, студентов эвакуируют