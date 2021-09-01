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01 сентября 2021, 12:10 1103

В Украине стартовала налоговая амнистия

01 сентября 2021, 12:10 1103
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Фото из открытых источников
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С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Минфина

"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование – это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе, который Верховная Рада приняла на прошлой сессии.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Процедура декларирования предусматривает, что декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.

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