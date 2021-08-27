14:59  27 августа
В Черкасской области у 20 COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
12:59  27 августа
На Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни человек
16:04  27 августа
Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 14:16 37

НАПК проверит декларации 49 народных депутатов

27 августа 2021, 14:16 37
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 68 деклараций должностных лиц, в том числе 49 народных депутатов Украины и 9 депутатов местных советов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, среди народных депутатов агентство проверит декларации: Николая Тищенко, Александра Юрченко, Владимира Вятровича, Гео Лероса, Ирины Верещук, Александра Качуры, Валентина Наливайченко, Жана Беленюка.

Кроме того, по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций 11 чиновников. Среди них - судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра, председатель наблюдательного совета ЗАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий.

Напомним, что в конце июля в декларациях четырех нардепов НАПК нашла признаки уголовных правонарушений.

расследование НАПК финансы декларации депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram