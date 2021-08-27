НАПК проверит декларации 49 народных депутатов

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 68 деклараций должностных лиц, в том числе 49 народных депутатов Украины и 9 депутатов местных советов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, среди народных депутатов агентство проверит декларации: Николая Тищенко, Александра Юрченко, Владимира Вятровича, Гео Лероса, Ирины Верещук, Александра Качуры, Валентина Наливайченко, Жана Беленюка.

Кроме того, по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций 11 чиновников. Среди них - судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра, председатель наблюдательного совета ЗАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий.

Напомним, что в конце июля в декларациях четырех нардепов НАПК нашла признаки уголовных правонарушений.