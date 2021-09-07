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07 сентября 2021, 10:46 514

В налоговой рассказали сколько человек согласились на налоговую амнистию

07 сентября 2021, 10:46 514
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Фото из открытых источников
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На сегодняшний день в рамках налоговой амнистии в Государственную налоговую службу было подано 2 декларации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой и. о. главы службы Евгения Олейникова, слова которого в Телеграмм приводит нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

"С 1 сентября, с тех пор заработала нулевая декларация, через систему принятия электронных деклараций налоговой службы было подано две декларации. Одна из них с незначительными суммами, а другая – нулевая", - отметил представитель налоговой.

По его словам, это свидетельствует, что налогоплательщики заинтересованы в одноразовом нулевом декларировании", - заявил Олейников.

Напомним, что в июле Верховная Рада одобрила законопроект о налоговой амнистии. Она предусматривает добровольное декларирование населением средств, из которых не были уплачены налоги и уплата с них фиксированной суммы

декларации налоговая служба депутаты

 
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