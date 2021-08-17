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17 августа 2021, 19:25 8

Депутат от "Слуги народа" задекларировала Infiniti как сельхозтехнику

17 августа 2021, 19:25 8
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Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала приобретение автомобиля Infiniti QX50 за 212 тысяч гривен. Этот премиальный кроссовер был внесен в декларацию как "сельхозтехника"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

Информация о существенных изменениях в имущественном состоянии Гринчук опубликована на сайте НАПК. Дата подачи информации - 2 августа.

Согласно приведенным данным, автомобиль был приобретен 25 июля у Колчановой Ирины Александровны. Стоимость нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодня превышает миллион гривен.

Автомобили с пробегом на б/у рынке стоят примерно вдвое дешевле. Судя по данным с онлайн-площадок, стоимость б/у QX50 сейчас составляет около 20 тысяч долларов (примерно полмиллиона гривен).

Депутат Оксана Гринчук входит в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады.

Была избрана в Раду по списку "Слуги народа" под номером 67, до выборов 2019 года работала менеджером в ООО "Бизнес-центр "Буковина". Ранее работала в секторе маркетинга в "Киевстаре".

Как сообщалось, Кабмин предлагает усилить контроль за доходами украинцев. Кабинет министров готовит для внесения в Верховную Раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Ранее стало известно, что в декларациях четырех нардепов нашли признаки уголовных правонарушений.

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