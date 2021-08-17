Депутат от "Слуги народа" задекларировала Infiniti как сельхозтехнику

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала приобретение автомобиля Infiniti QX50 за 212 тысяч гривен. Этот премиальный кроссовер был внесен в декларацию как "сельхозтехника"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

Информация о существенных изменениях в имущественном состоянии Гринчук опубликована на сайте НАПК. Дата подачи информации - 2 августа.

Согласно приведенным данным, автомобиль был приобретен 25 июля у Колчановой Ирины Александровны. Стоимость нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодня превышает миллион гривен.

Автомобили с пробегом на б/у рынке стоят примерно вдвое дешевле. Судя по данным с онлайн-площадок, стоимость б/у QX50 сейчас составляет около 20 тысяч долларов (примерно полмиллиона гривен).

Депутат Оксана Гринчук входит в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады.

Была избрана в Раду по списку "Слуги народа" под номером 67, до выборов 2019 года работала менеджером в ООО "Бизнес-центр "Буковина". Ранее работала в секторе маркетинга в "Киевстаре".

Как сообщалось, Кабмин предлагает усилить контроль за доходами украинцев. Кабинет министров готовит для внесения в Верховную Раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Ранее стало известно, что в декларациях четырех нардепов нашли признаки уголовных правонарушений.