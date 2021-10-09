Экс-главу Харьковской ОГА Кучера в шестой раз пригласили в НАПК из-за криптовалюты

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Бывшего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера пригласили в Национальное антикоррупционное бюро для предоставления объяснений относительно владения криптовалютой на сумму более 13,1 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

После проведения полной проверки деклараций за 2019 и 2020 год Алексея Кучера, которые он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации, НАПК выявило недостоверные сведения о владении криптовалютою на сумму свыше 13,1 млн грн", - заявили в ведомстве.

По данным агентства, в декларации Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin на 13,1 млн грн, в то же время не смог предоставить доказательства наличия криптовалюты, хотя Bitcoin имеет публичный адрес, который является открытым и может подтвердить принадлежность определенному лицу.

Кроме того, в нацагентстве обратили внимание на то, что по данным налоговой службы, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за весь период работы с 2001 по 2020 год составляет меньше, чем 1 млн грн (всего 880 682,56 грн)

Сообщается, что результаты проверки декларации Кучера за 2020 год были переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Чиновника приглашают прибыть в НАПК "в любое удобное время в течение рабочего дня 11 октября".

Отмечается, что экс-главу Харьковской ОГА вызывают в НАПК уже шестой раз и до сих пор Кучер еще ни разу не откликнулся на приглашение.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях 12 чиновников, среди них четверо народных депутатов.