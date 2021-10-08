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08 октября 2021, 16:25 141

Львов усиливает карантин: что запретят

08 октября 2021, 16:25 141
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из открытых источников
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Во Львове с 18 октября ужесточают карантин. Школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции

Об этом в Телеграм канале написал мэр города Андрей Садовый.

По его словам, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям: с 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольные учреждения и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул.

Кроме этого приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах.

Также во Львове рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия.

"Относительно рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации. Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - написал глава Львова.

Напомним, что на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше

карантин госпитализация COVID-19 каникулы

 
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