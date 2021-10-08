На Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше

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Начиная с 18 октября в Харьковской области школьников отправят на каникулы с целью сдерживания распространения коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Введем школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе – четыре праздничные выходные – позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на всю работу по сдерживанию распространения COVID-19 на Харьковщине, область все еще находится на границе "красной" зоны карантина.

Из-за этого было принято решение ввести по всему региону школьные каникулы с 18 октября. Это должно смягчить ситуацию вокруг распространения коронавирусной болезни.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 7 октября поручила Харьковской областной государственной администрации усилить карантинные ограничения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в начале недели наблюдалось ухудшение эпидситуации на Харьковщине. В области превышали два индикатора: количество положительных тестов и число госпитализаций людей с COVID.