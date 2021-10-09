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09 октября 2021, 18:02 233

На Николаевщине полицейский во время отдыха подстрелил знакомого

09 октября 2021, 18:02 233
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Фото: из открытых источников
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В городе Вознесенке Николаевской области полицейский ранил из огнестрельного оружия мужчину. За расследование происшествия взялись сотрудники Государственного бюро расследований

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Николаевской области.

По предварительным данным, накануне мужчины отдыхали вместе, в какой-то момент полицейский ранил товарища. На данный момент пострадавший находится в больнице.

Отмечается, что 30-летнего сотрудника Вознесенского районного управления ГУНП отстранили от выполнения служебных обязанностей, а оружие, из которого полицейский выстрелил, изъято.

На месте работают сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного дела.

Напомним, что в результате ДТП на Николаевщине 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте. Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения.

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