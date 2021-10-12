13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
17:28  12 октября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 14:54 15

Нарушителей карантина будут фиксировать на камеры: пилотный проект запустят в Киеве

12 октября 2021, 14:54 15
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уже в ноябре в двух крупнейших городах заработают спецкамеры за соблюдением карантина. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.uа.

По его словам, речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. Будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм.

То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию", - пояснил он.

"Пилот" планируется сделать в двух крупных городах - Киеве и в Харькове или Днепре.

"Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он.

Санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

На вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Напомним, ранее санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что в Украине на уровне областей установят специальные камеры в торговых центрах, которые позволят наблюдать за соблюдением противоэпидемических норм.

карантин Минздрав камеры наблюдатель Игорь Кузин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram