Нарушителей карантина будут фиксировать на камеры: пилотный проект запустят в Киеве

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Уже в ноябре в двух крупнейших городах заработают спецкамеры за соблюдением карантина. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.uа.

По его словам, речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. Будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм.

То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию", - пояснил он.

"Пилот" планируется сделать в двух крупных городах - Киеве и в Харькове или Днепре.

"Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он.

Санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

На вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Напомним, ранее санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что в Украине на уровне областей установят специальные камеры в торговых центрах, которые позволят наблюдать за соблюдением противоэпидемических норм.