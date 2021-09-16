Минздрав: в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа

В новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа стоит прежде всего медикам, учителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata), - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинироваться от этих штаммов лучше всего до начала циркуляции вирусов гриппа - в сентябре-октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител.

Отмечается, что прививки можно делать и позже, даже если в регионе уже зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу.

В первую очередь стоит вакцинироваться от гриппа медицинским работникам, которые имеют больший риск заболеть гриппом из-за особенностей профессии, а также беременным, для которых грипп может иметь серьезные последствия. В Минздраве отмечают, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности.

Кроме этого, вакцинация от гриппа показана пожилым людям от 65 лет, чей иммунитет с возрастом становится менее эффективным в борьбе с гриппом, и людям с хроническими заболеваниями, учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах скопления людей.

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным - ее нет в национальном календаре профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или же за свой счет.

В министерстве отмечают, что в условиях эпидемии COVID-19 особенно актуальна вакцинация от сезонного гриппа.

Вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против соответствующих штаммов гриппа, и наоборот, - отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, но эпидпорог не превышен.

Раньше в Минздраве прогнозировали циркуляцию трех штаммов гриппа этой осенью.