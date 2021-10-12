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"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
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12 октября 2021, 09:46 151

"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав

12 октября 2021, 09:46 151
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 12 октября в Украине из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют 15 регионов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом "оранжевой" зоне соответствуют:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Херсонская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Из-за загруженности кроватей с кислородом "оранжевой" зоне соответствуют:

  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область.

Через повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования "оранжевой” зоне также соответствуют:

  • Житомирская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область.

Напомним, за минувшие сутки, 11 октября, в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.

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