"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
По состоянию на 12 октября в Украине из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют 15 регионов
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Так, из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом "оранжевой" зоне соответствуют:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Херсонская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Из-за загруженности кроватей с кислородом "оранжевой" зоне соответствуют:
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область.
Через повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования "оранжевой” зоне также соответствуют:
- Житомирская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область.
Напомним, за минувшие сутки, 11 октября, в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.