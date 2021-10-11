На взятке разоблачен чиновник одного из участков оператора газораспределительной системы "Черновцыгаз"
Служба безопасности Украины разоблачила на взятке чиновника одного из участков оператора газораспределительной системы "Черновцыгаз"
Об этом сообщает управление СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что накануне отопительного сезона правонарушитель требовал и получил от местного жителя взятку. Речь шла о 16 тыс. грн за согласование проектной документации и технических условий системы газоснабжения домовладения.
Во время санкционированных обысков в служебном кабинете и по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили часть суммы неправомерной выгоды, а также соответствующие документы и записи, которые указывают на противоправные действия фигуранта, - сообщила пресс-секретарь областного управления СБУ Леся Федоренко.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщалось, 7 октября на взятке задержан чиновник КГГА.