На взятке разоблачен чиновник одного из участков оператора газораспределительной системы "Черновцыгаз"

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Служба безопасности Украины разоблачила на взятке чиновника одного из участков оператора газораспределительной системы "Черновцыгаз"

Об этом сообщает управление СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что накануне отопительного сезона правонарушитель требовал и получил от местного жителя взятку. Речь шла о 16 тыс. грн за согласование проектной документации и технических условий системы газоснабжения домовладения.

Во время санкционированных обысков в служебном кабинете и по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили часть суммы неправомерной выгоды, а также соответствующие документы и записи, которые указывают на противоправные действия фигуранта, - сообщила пресс-секретарь областного управления СБУ Леся Федоренко.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось, 7 октября на взятке задержан чиновник КГГА.

Ранее, 5 октября на Закарпатье местный депутат попался на взятке.

1 октября на Буковине на взятке задержали председателя совета профсоюзов.