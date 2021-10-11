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11 октября 2021, 10:25 5

Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – МВД

11 октября 2021, 10:25 5
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Фото из открытых источников
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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.

Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба, - заявил Енин.

Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.

В том числе и отправить дело на новое рассмотрение, - добавил он.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Он ехал на утренний радиоэфир своей программы. До декабря 2019 года у следствия не было ни одного официального подозреваемого. При этом расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести".

Как сообщалось, 27 сентября в деле Шеремета суд разрешил снять электронный браслет с Антоненко.

20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета.

Дело Шеремета Павел Шеремет МВД Евгений Енин суд

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