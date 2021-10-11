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11 октября 2021, 16:16 4

Минздрав зафиксировал в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи

11 октября 2021, 16:16 4
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Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. За минувшие сутки, 10 октября было совершено более 44 тысяч звонков

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава, передает RegioNews.

Отмечено, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он пояснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" являются:

боль в грудной клетке,

одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,

сатурация менее 92%,

нарушение сознания,

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Отмечено, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, кому медики обязаны назначать бесплатные ПЦР-тесты.

Также Ляшко рассказал об особенностях COVID-штамма "Дельта" в Украине.

COVID-19 скорая помощь Виктор Ляшко Минздрав госпитализация

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