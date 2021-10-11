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11 октября 2021, 09:29 516

Ляшко рассказал об особенностях COVID-штамма "Дельта" в Украине

11 октября 2021, 09:29 516
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Фото: из открытых источников
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Штамм коронавируса "Дельта", на который в Украине приходится 95% всех выявленных случаев заражений, имеет определенные особенности протекания, а нынешняя волна COVID началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Врачи-инфекционисты говорят о некоторых особенностях "Дельты” на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", - пояснил Ляшко.

По его словам, пока среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Помимо этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Ближайшей к "красной" зоне карантина является Херсонская область.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020-го года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост... В частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню", - сказал министр.

Как отмечает глава Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года.

Ранее министр Ляшко объяснил, что отказ от обязательной вакцинации от COVID-19 будет предусматривать отстранение от работы.

Напомним, в последнее время в Украине ежедневно регистрируют в районе 16 тысяч новых случаев COVID-19.

коронавирус украинцы Минздрав Виктор Ляшко пандемия

 
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