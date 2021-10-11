В Минздраве объяснили, кому медики обязаны назначать бесплатные ПЦР-тесты

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Бесплатному и обязательному тестированию на COVID-19 сейчас подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. В Министерстве здравоохранения предусмотрели и другие случаи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Отмечается, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что нынешняя волна коронавирус началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. По своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года.