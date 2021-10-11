COVID в Украине: за сутки выявили почти девять тысяч новых случаев заражения

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За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 672 человека; летальных исходов - 207; выздоровевших - 2053 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях и в Киеве (213).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23675 человек, методом ИФА - 3480 человек, экспресс-тестами - 24909 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 550 089 человек;

выздоровело - 2 292 480 человек;

летальных исходов - 58 700;

проведено ПЦР-тестирований - 13 277 259.

Напомним, за 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.