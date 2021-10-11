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В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
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11 октября 2021, 11:09 254

В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности

11 октября 2021, 11:09 254
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило эпидемиологические зоны. Так, по состоянию на 11 октября, "оранжевому" уровню опасности соответствуют 16 регионов страны

Как передает RegioNews об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, к "оранжевой" зоне эпидемической опасности отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой области (817) и Луганской области (802).

Также в трех областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций, а именно в Полтавской, Сумской и Черниговской.

Напомним, за минувшие сутки, 10 октября, в Украине выявили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78.

карантин госпитализация болезнь Минздрав область

 
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