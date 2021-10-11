В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
Министерство здравоохранения обновило эпидемиологические зоны. Так, по состоянию на 11 октября, "оранжевому" уровню опасности соответствуют 16 регионов страны
Как передает RegioNews об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В частности, к "оранжевой" зоне эпидемической опасности отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой области (817) и Луганской области (802).
Также в трех областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций, а именно в Полтавской, Сумской и Черниговской.
Напомним, за минувшие сутки, 10 октября, в Украине выявили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78.