На Запорожье возбуждено уголовное дело за угрозы фермерам и вымогательство переоформления права собственности

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В Пологовском районе на Запорожье полиция пресекла незаконные действия группы вооруженных молодых людей на территории фермерского хозяйства

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

Личности нарушителей установлены. Они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений. Изъятое оружие и патроны к нему направлены на проведение экспертизы. Открыты уголовные производства, строжайшая санкция по которым предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается, - говорится в сообщении.

В полиции рассказывают, что 7 октября около 14:10 в отделение полиции № 3 Пологовского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на территорию одного из фермерских хозяйств в селе Благодатном на трех автомобилях приехала группа молодых людей и угрожают его руководству и сотрудникам оружием.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряды групп реагирования патрульной полиции. Правоохранители пресекли незаконные действия нарушителей.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что группа молодых людей с демонстрацией оружия угрожала забрать урожай, заставляла голову фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства. Кроме того, нарушители порезали колесо трактора и несколько колес служебных автомобилей предприятия, - сообщают правоохранители.

По данному факту следователем были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

В рамках проведения досудебного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения предприятия. У нарушителей изъяты четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета марок "ПМТ", "ПМР" и "Форт 12", 24 охотничьи патрона, 18 патронов к пистолетам, 18 патронов с резиновыми пулями, 9 пластиковых патронов.

Также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об аресте трех автомобилей марки "TOYOTA Land Cruiser", на которых передвигались нарушители.

Личности всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года.

Как сообщалось, в мае в Харькове задержали рейдеров, которые захватывали сельскохозяйственные предприятия.

Также известно, что в рамках рынка земли уже заключено более 23 тысяч сделок.