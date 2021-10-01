В рамках рынка земли уже заключено более 23 тысяч сделок

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По состоянию на 1 октября в рамках купли-продажи земельных участков заключено 23 710 сделок. Чаще всего их укладывали в Киевской и Полтавской областях

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает RegioNews.

Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5093 нотариусов.

Всего заявлений - 5720, из них согласовано 5057, в очереди на рассмотрение - 3, отказ получили 660", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Киевской (1996) и Полтавской (1984) областях.

Ранее сообщалось, что более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли.

Напомним, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.