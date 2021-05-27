В Харькове задержали рейдеров, которые захватывали сельскохозяйственные предприятия

В Харькове правоохранители задержали банду рейдеров, которые захватывали сельхозпредприятия и их технику

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В преступную группировку входили 11 человек. С 2013 по 2018 годы они с помощью поддельных документов, похищенных печатей и штампов завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Нанесенный в результате рейдерских захватов превышает 200 млн гривен.

Силовики провели в Харькове и на территории области более 20 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах и на сельхозпредприятиях. Было изъято более 30 единиц техники - тракторы, сеялки, бороны.

Полиция возбудила уголовное производство по статье "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации" УК Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение трех лет, а также конфискация имущества.

Напомним, ранее на Харьковщине разоблачили преступную группу, которая поставляла вооружение РФ.