На Киевщине нашли мертвым судью Печерского суда, - СМИ

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Ряд СМИ заявили, что смерть была насильственной, однако изданию эту информацию правоохранители не подтверждают.

"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили изданию правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Отмечается, что судья недавно проводил одно из заседаний в деле нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее "Свободный" сообщил, что накануне судья отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.

Напомним, 15 августа нашли убитым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Поэтому в полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Впоследствии выяснилось, что в полиции назвали еще одну версию смерти мэра Кривого Рога: его могли довести до самоубийства.