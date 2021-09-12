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12 сентября 2021, 12:17 379

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского суда, - СМИ

12 сентября 2021, 12:17 379
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Фото из открытых источников
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В селе Погребы Киевской области 11 сентября был найден мертвым судья Печерского суда Виталий Писанец

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Ряд СМИ заявили, что смерть была насильственной, однако изданию эту информацию правоохранители не подтверждают.

"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили изданию правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Отмечается, что судья недавно проводил одно из заседаний в деле нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее "Свободный" сообщил, что накануне судья отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.

Напомним, 15 августа нашли убитым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Поэтому в полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Впоследствии выяснилось, что в полиции назвали еще одну версию смерти мэра Кривого Рога: его могли довести до самоубийства.

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