В кафе в центре Днепра посетитель устроил стрельбу

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В Днепре 36-летний посетитель кафе, который был навеселе, устроил конфликт и начал стрелять в воздух. Происшествие произошло в заведении по улице Михаила Грушевского

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Отмечается, что конфликт устроил 36-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В разгар конфликта он вытащил пистолет и начал стрелять в воздух.

Очевидцы события позвонили в полицию и сообщили о неадекватном поведении посетителя. Правоохранители угомонили мужчину, у которого обнаружили пистолет с резиновыми пулями. Пистолет оказался зарегистрированным.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области между мужчинами произошел конфликт из-за такси, переросший в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.