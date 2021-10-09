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09 октября 2021, 16:34 214

В кафе в центре Днепра посетитель устроил стрельбу

09 октября 2021, 16:34 214
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Фото: из открытых источников
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В Днепре 36-летний посетитель кафе, который был навеселе, устроил конфликт и начал стрелять в воздух. Происшествие произошло в заведении по улице Михаила Грушевского

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Отмечается, что конфликт устроил 36-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В разгар конфликта он вытащил пистолет и начал стрелять в воздух.

Очевидцы события позвонили в полицию и сообщили о неадекватном поведении посетителя. Правоохранители угомонили мужчину, у которого обнаружили пистолет с резиновыми пулями. Пистолет оказался зарегистрированным.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области между мужчинами произошел конфликт из-за такси, переросший в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

стрельба Днепр пистолет кафе полиция

 
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