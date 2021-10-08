Под Львовом "скорая" наехала на пешехода

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На автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Peugeot Boxer", 64-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на пешехода, 33-летнего жителя города Новый Роздол.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове легковушка врезалась в "скорую" и перевернулся. В результате аварии медики госпитализировали двух пассажиров из автомобиля Peugeot.