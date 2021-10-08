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08 октября 2021, 13:42 246

Под Запорожьем водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в фуру

08 октября 2021, 13:42 246
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Фото: из открытых источников
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Утром 8 октября по дороге от села Смоляного до Долинского водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожского районного управления полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что около 09:07 на автодороге водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой.

В это время маршрутный автобус был без пассажиров. Водителю автобуса, 1959 года рождения, оказана медицинская помощь и отпущено", - рассказали в полиции.

В отношении водителя маршрутки следователи составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Запорожской области "ВАЗ" влетел в "КамАЗ", одного из водителей вытаскивали спасатели после чего передали медиками.

маршрутки ДТП авария медики полиция

 
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