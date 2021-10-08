09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 15:29 215

В Киеве задержали должностных лиц военного госпиталя: требовали взятки с участников АТО/ООС

08 октября 2021, 15:29 215
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве оперативники разоблачили служебных лиц военного медицинского учреждения на вымогательстве денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО / ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 рублей в зависимости от степеней расстройств", - сообщили контрразведчики.

По предварительным подсчетам, действия должностных лиц нанесли ущерб государственному бюджету на более чем 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.

Напомним, Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года. Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел являются Киев (1 314), Одесская (591) и Харьковская (484) области.

взятка чиновники военные АТО ООС инвалиды

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua