В Киеве задержали должностных лиц военного госпиталя: требовали взятки с участников АТО/ООС

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В Киеве оперативники разоблачили служебных лиц военного медицинского учреждения на вымогательстве денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО / ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 рублей в зависимости от степеней расстройств", - сообщили контрразведчики.

По предварительным подсчетам, действия должностных лиц нанесли ущерб государственному бюджету на более чем 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.

Напомним, Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года. Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел являются Киев (1 314), Одесская (591) и Харьковская (484) области.