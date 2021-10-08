Зеленский своим указом помиловал 31 осужденного военнослужащего

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенного ущерба и устранение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое помилование военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, во время рассмотрения дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Напомним, ранее Зеленский передал генсеку ООН список украинских политзаключенных в РФ. В списке почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных.