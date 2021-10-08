На Запорожье ВАЗ влетел в КамАЗ, водителя госпитализировали

ГСЧС

В Запорожской области "ВАЗ" влетел в "КамАЗ", одного из водителей вытаскивали спасатели после чего передали медиками

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Токмаке Запорожской области ночью 8 октября

Автопроисшествие случилось на улице Владимирская около трех ночи, где машина "ВАЗ-2107" влетела в грузовик "КамАЗ".

В результате ДТП легковушка превратилась в груду металла. Конструкциями искореженного автомобиля зажало водителя. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам.

По информации областного центра экстренной медпомощи, пострадавшего 38-летнего мужчину госпитализировали. Он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытую травму грудной клетки.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.