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08 октября 2021, 13:17 163

На Запорожье ВАЗ влетел в КамАЗ, водителя госпитализировали

08 октября 2021, 13:17 163
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ГСЧС
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В Запорожской области "ВАЗ" влетел в "КамАЗ", одного из водителей вытаскивали спасатели после чего передали медиками

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Токмаке Запорожской области ночью 8 октября

Автопроисшествие случилось на улице Владимирская около трех ночи, где машина "ВАЗ-2107" влетела в грузовик "КамАЗ".

В результате ДТП легковушка превратилась в груду металла. Конструкциями искореженного автомобиля зажало водителя. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам.

По информации областного центра экстренной медпомощи, пострадавшего 38-летнего мужчину госпитализировали. Он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытую травму грудной клетки.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

ДТП водители авто ГСЧС спасатели

 
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