На Киевщине горело заброшенное здание

Фото: пресцентр ДСНС

Сегодня, 8 октября в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Возгорание произошло в заброшенном здании

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"8 октября в 05:14 поступило сообщение о пожаре на вул. Дмитриевской, 23, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Как информируют пожарные, по прибытию на место было установлено, что горит одноэтажное здание на ориентировочной площади 400 кв. м.

Так, в 06:13 пожар был локализован и в 07:13 - ликвидирован.

Известно, что на месте инцидента работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Напомним, на днях в Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры.