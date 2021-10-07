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07 октября 2021, 16:58 72

В Одессе горел университет

07 октября 2021, 16:58 72
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Фото: ГСЧС
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В Одессе днем 7 октября произошел серьезный пожар в здании Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие случилось около 14:20 на улице Старопортофранковской. Там вспыхнуло здание приемной комиссии нацуниверситета — горели деревянные перекрытия одноэтажного сооружения.

"Пожар был ликвидирован в 14: 39 на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, на днях в Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры.

Одесса ГСЧС пожар университет

 
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