В Одессе горел университет
В Одессе днем 7 октября произошел серьезный пожар в здании Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось около 14:20 на улице Старопортофранковской. Там вспыхнуло здание приемной комиссии нацуниверситета — горели деревянные перекрытия одноэтажного сооружения.
"Пожар был ликвидирован в 14: 39 на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, на днях в Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры.
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