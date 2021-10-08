Рада избрала Стефанчука спикером

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Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламента и отозвала его с должности первого вице-спикера

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.

Кроме Руслана Стефанчука на должность главы парламента были выдвинуты кандидатуры лидера Фракии "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса, представителей "европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.

Во время обсуждения нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сняли свои кандидатуры.

Напомним, что Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.