ЦИК зарегистрировала еще одного "двойника" кандидата в депутаты от "Слуги народа"

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Центральная избирательная комиссия на заседании 1 октября зарегистрировала кандидатами в народные депутаты "двойников" зарегистрированных кандидатов Сергея Козыря и Геннадия Лагута

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Общественной сети "Опора"

В частности, зарегистрирован козырь Сергей Анатольевич, который баллотируется путем самовыдвижения. При этом на округе 24 сентября зарегистрирован председатель Херсонской ОГА козырь Сергей Вячеславович от партии "Слуга народа".

Кроме того, пополнили перечень кандидатов сразу два Лагуты: Геннадий Борисович и Геннадий Васильевич.

Имя и фамилия этих кандидатов полностью идентична имени и фамилии кандидата от партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" Лагуты Геннадия Николаевича, зарегистрированного 14 сентября.

Также зарегистрирован кандидатом Колыхаева Юрия Анатольевича, фамилия его идентична фамилии городского головы Херсона Игоря Колыхаева.

Как отмечают в организации это – тот самый Юрий Колыхаев, который в прошлом году был кандидатом-"клоном" на выборах Херсонского городского головы. По крайней мере, факты биографий в регистрационных данных совпадают.

Кроме вышеупомянутых кандидатов, ЦИК 1 октября зарегистрировала кандидатов: Дмитрия Васильева (самовыдвижение) и Александра Пономарева (Блок оппозиционных сил).

По словам председателя ЦИК Олега Диденко, комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. По округу №184 (Херсонщина) будут баллотироваться 19 кандидатов в нардепы, еще 25 претендентам отказали в регистрации. По округу №197 (Черкасская область) - 26 кандидатов

Напомним, что ранее на округе №197 зарегистрировали двух кандидатов с одинаковыми фамилией, именем и отчеством – Виталий Александрович Войцеховский. Один из них является городским головой Золотоноши Черкасской области и баллотируется от партии "Слуга народа", другой – самовыдвиженец, который недавно сменил имя и фамилию. Выборы в этих округах запланированы на 31 октября.