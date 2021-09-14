В зоне ООС прошли контрдиверсионные учения СБУ
Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил - в Сватово Луганской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По легенде диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заблаговременно обнаружив места заложения взрывчатки.
Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.
Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
Напомним, ранее сообщалось, что с 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения.