Зеленский назначил нового главу Сватовской райгосадминистрации на Луганщине
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Слепца на должность председателя Сватовской районной государственной администрации Луганской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение на сайте главы государства
"Назначить Слипця Олега Владимировича председателем Сватовской районной государственной администрации Луганской области", - говорится в документе.
11 августа Президент Владимир Зеленский уволил Олега Клименчукова с должности председателя Сватовской районной государственной администрации Луганской области.
Напомним, что в конце сентября Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области
Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.
Денисовец работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года.
В августе Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в двух райгосадминистрациях на Кировоградщине Так, президент уволил Виталия Пастушенко с должности председателя Новоукраинской районной государственной администрации и назначил его главой Кропивницьой РГА Кировоградской области.