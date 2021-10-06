Зеленский назначил нового главу Сватовской райгосадминистрации на Луганщине

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение на сайте главы государства

"Назначить Слипця Олега Владимировича председателем Сватовской районной государственной администрации Луганской области", - говорится в документе.

11 августа Президент Владимир Зеленский уволил Олега Клименчукова с должности председателя Сватовской районной государственной администрации Луганской области.

Напомним, что в конце сентября Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области

Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

Денисовец работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года.

В августе Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в двух райгосадминистрациях на Кировоградщине Так, президент уволил Виталия Пастушенко с должности председателя Новоукраинской районной государственной администрации и назначил его главой Кропивницьой РГА Кировоградской области.