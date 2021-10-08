Киевлян предупредили об изменениях в работе общественного транспорта на выходных
В Киеве на выходные сменит работу общественный транспорт
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса", запланированы продовольственные ярмарки на улицах Лесковской, Марины Цветаевой, Голосеевской, Иорданской, Героев Севастополя и Татарской.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:
Троллейбусы:
- № 34 по трассе: ул. Северная-просп. Героїв Сталінграда - ул. Маршала Тимошенко - пр. Героев Сталинграда-ул. Маршала Малиновского-ул. Иорданская-ул. Александра Архипенко-просп. Героев Сталинграда-просп. Степана Бандеры;
- № 37А от ст. м. "Лесная" до ул. Лесковской по действующей трассе движения, далее по трассе маршрута № 37.
Автобусы:
- № 2 в направлении движения к ул. Шолуденко-от ул. Булгакова к ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, далее-бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) - ул. Гарматная - просп. Победы к ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;
- № 6 от Дарницкой площади к ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую);
- № 39 в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки-ул. Лысогорская-ул. Ракетная (поселок Октябрьский), в обратном направлении по действующему маршруту;
- № 61 от зал. пл. "Троещина" к ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую).
- № 31 от ст. м. "Политехнический институт" к ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее - ул. Отто Шмидта - ул. Татарская - ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Ранее сообщалось, что на столичном мосту Метро временно ограничат движение транспорта.
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