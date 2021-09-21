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Киев сможет избежать жесткого локдауна при новой волне заболевания - Кличко
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21 сентября 2021, 09:26 9

Киев сможет избежать жесткого локдауна при новой волне заболевания - Кличко

21 сентября 2021, 09:26 9
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Фото: пресс-служба КГГА
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Городской глава Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать введения жесткого локдауна

Как передает RegioNews, об этом Кличко сообщил в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, несмотря на рост заболеваемости, Киев сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.

"Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 тысяч - привиты двумя дозами препарата против коронавируса", - отметил Кличко.

Помимо этого, Киев готов и к борьбе с коронавирусом: "Сейчас в столице оснащено более 4,5 тысячи коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%.

коронавирус школа образование пандемия Виталий Кличко локдаун

 
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