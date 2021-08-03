У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве

Как сообщил заместитель председателя КГГА Владимира Бондаренко в эфире канала "Украина 24", форма будет обнародована в начале следующей недели, пишет RegioNews.

"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал он.