У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
Киевские власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна
Как сообщил заместитель председателя КГГА Владимира Бондаренко в эфире канала "Украина 24", форма будет обнародована в начале следующей недели, пишет RegioNews.
"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал он.
Напомним, ранее Ляшко назвал условие, при котором учебным заведениям разрешат работать во время локдауна.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков