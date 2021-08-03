11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
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03 августа 2021, 11:59 197

У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве

03 августа 2021, 11:59 197
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Фото из открытых источников
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Киевские власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна

Как сообщил заместитель председателя КГГА Владимира Бондаренко в эфире канала "Украина 24", форма будет обнародована в начале следующей недели, пишет RegioNews.

"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал он.

Напомним, ранее Ляшко назвал условие, при котором учебным заведениям разрешат работать во время локдауна.

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