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08 октября 2021, 15:14 6

Кличко уходит в отпуск

08 октября 2021, 15:14 6
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из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко уходит в отпуск по семейным обстоятельствам с 11 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Известно, что глава столицы уходит в отпуск за свой счет с 11 по 13 октября. Точная причина отпуска столичного мэра неизвестна.

Напомним, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после голосования за свою отставку заявил, что следующим после него могут уволить Виталия Кличко. Речь идет о его должности главы Киевской городской государственной администрации.

До этого сам глава столицы заявлял о таких планах Офиса президента. В то же время в Раде готовится к рассмотрению законопроект, который потенциально может позволить разделить должности мэра столицы и главы КГГА

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