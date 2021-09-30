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30 сентября 2021, 14:13 233

СБУ ликвидировала схему поставки некачественного оборудования для "Укрзализныци"

30 сентября 2021, 14:13 233
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Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила схему поставки некачественного электрооборудования для локомотивов поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, поставка комплектующих иностранного производства низкого качества происходила через посредничество коммерческих структур. Изготовленные на их основе электротехнические компоненты подозреваемые выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию.

"Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии во время эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам следствия, такие действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1.7 млн грн.

Разоблачение этой схемы позволило предотвращать перечислению очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму свыше 1,1 млн грн.

В настоящее время бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Укрзализныця бюджет ремонт Схемы СБУ

 
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