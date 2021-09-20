В Запорожье умер школьник, у которого произошла клиническая смерть на уроке

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В Запорожье умер парень, переживший клиническую смерть во время урока

Об этом мать парня сообщила порталу "ZaБор", пишет RegioNews.

Женщина рассказывала, что в реанимации парень подхватил грибок и инфекцию.

"К весне ребенок был здоров и была в основной группе здоровья. В марте и июне были две обморока до 20-30 секунд. Обследования не выявили серьезных патологий. Мы сделали МРТ, энцефалограмму, УЗИ сердца и сосудов, холтер. Пролечено от аритмии и ВСД", - рассказывала Милена Чекулаева в начале сентября.

В воскресенье, 19 сентября, Ивана Чекулаева не стало.

Напомним, что 3 сентября 14-летнему ученику гимназии №8 стало плохо посреди урока. У парня внезапно остановилось сердце. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.