В Запорожье умер школьник, у которого произошла клиническая смерть на уроке
В Запорожье умер парень, переживший клиническую смерть во время урока
Об этом мать парня сообщила порталу "ZaБор", пишет RegioNews.
Женщина рассказывала, что в реанимации парень подхватил грибок и инфекцию.
"К весне ребенок был здоров и была в основной группе здоровья. В марте и июне были две обморока до 20-30 секунд. Обследования не выявили серьезных патологий. Мы сделали МРТ, энцефалограмму, УЗИ сердца и сосудов, холтер. Пролечено от аритмии и ВСД", - рассказывала Милена Чекулаева в начале сентября.
В воскресенье, 19 сентября, Ивана Чекулаева не стало.
Напомним, что 3 сентября 14-летнему ученику гимназии №8 стало плохо посреди урока. У парня внезапно остановилось сердце. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
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