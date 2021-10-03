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В Сумах трое детей отравились угарным газом после пользования газовым водонагревателем. Их шмпиталізували

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Сумщины

Отмечается, что после пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

Об этом случае полицию известили врачи. По словам медиков, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39–летнего мужчину отпустили домой, а вот 38–летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

В разговоре с потерпевшими, правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. "Однако из - за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало нехорошо и они обратились за помощью к врачам", - отмечается в сообщении.

По данному факту полицейские проводят проверку. Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать правила безопасности во время пользования газовыми приборами.

Напомним, в феврале на Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок.