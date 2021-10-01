Упал с 12-метровой высоты: в Кривом Роге на предприятии погиб работник
В Кривом Роге на горнодобывающем предприятии при исполнении должностных обязанностей погиб работник
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".
Событие произошло вчера, 30 сентября, на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. На производстве во время выполнения работ с повышенной опасностью погиб 38-летний мужчина. Его звали Сергей.
По предварительной информации, он упал с высоты около 12 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Напомним, в августе в Кривом Роге также произошел трагический случай - тогда на территории Северного горно-обогатительного комбината погиб работник.
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