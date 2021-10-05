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05 октября 2021, 13:54 220

В Тернополе 15-летняя девушка покончила с собой

05 октября 2021, 13:54 220
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Фото из открытых источников
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В Тернополе на ул. Владимира Великого в понедельник, 4 октября, в 22:59 нашли мертвой 15-летнюю девушку

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус в Facebook, пишет RegioNews.

"Девушка совершила суицид через повешение. К сожалению, медикам экстренной помощи пришлось констатировать биологическую смерть, которая наступила до прибытия бригады скорой", - сообщил медик.

По предварительным данным, покойная училась в 10 классе в одной из школ Тернополя.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине подросток покончил с собой.

Украина полиция подростки смерти Тернополь

 
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