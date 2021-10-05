В Запорожье в многоэтажке произошел пожар: есть погибшая

ГСЧС

В многоэтажке Запорожья на проспекте Соборном в Александровском районе произошел пожар

Пожар произошел в квартире на 4 этаже в помещение санузла. Во время пожара травмировались 72-летняя владелица квартиры и 67-летняя женщина. Пострадавших каретой скорой помощи госпитализировали в больницу, пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

К сожалению, несмотря на усилия медиков 72-летняя женщина умерла в больнице. По информации областного центра экстренной медпомощи, пенсионерка получила термический ожог 90% поверхности тела.

Причина пожара устанавливается. По факту произошедшего соответствующие органы проводят расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним, что недавно в запорожской многоэтажке произошел пожар. Погиб 57-летний мужчина.