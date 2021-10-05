В Кривом Роге на улице нашли килограмм ртути

Фото: ГСЧС

В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество, пишет RegioNews.

На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

Пока неизвестно, каким образом ртуть появилась посреди улицы города.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.