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05 октября 2021, 16:28 236

В Кривом Роге на улице нашли килограмм ртути

05 октября 2021, 16:28 236
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Фото: ГСЧС
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В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество, пишет RegioNews.

На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

Пока неизвестно, каким образом ртуть появилась посреди улицы города.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.

Украина отравление ГСЧС Днепропетровская область Кривой Рог

 
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