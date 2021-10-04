В больнице на Киевщине вспыхнул пожар: эвакуированы 13 пациентов
В городской больнице Белой Церкви, что на Киевщине, произошел пожар в результате короткого замыкания электрообогревателя
Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"4 октября в 05:37 в г. Белая Церковь в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже произошло короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ГСЧС вместе с медперсоналом провели эвакуацию 13 больных.
Пожар на площади 1 кв.м. ликвидирован в 05:56. К тушению привлекалось 18 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.
Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.
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